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У жителя Орловской области с медицинскими противопоказаниями к вождению забрали права. Несмотря на предписания, действие водительского удостоверения не было прекращено.

Проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения провела прокуратура Болховского района. Так, было установлено, что у местного жителя с противопоказаниями к управлению транспортными средствами имеется действующее водительское удостоверение, срок которого не истек. Кроме того, орловец состоит на учете в медучреждении с соответствующим диагнозом.

- В связи с тем, что управление данным гражданином транспортными средствами создавало угрозу безопасности других участников дорожного движения, прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением с требованием о прекращении права на управление транспортными средствами, - пояснили в прокуратуре Орловской области.

Требования были удовлетворены. Судебный акт уже вступил в законную силу.