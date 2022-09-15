Фото: УГИБДД УМВД России по орловской области

В Орловской области водитель «Лады» сбил пешехода. Пострадавшего пришлось госпитализировать в ближайшую больницу.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло 14 сентября, около 19.40. 64-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и сбил 41-летнего орловца. Он шел в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара.

В результате мужчина получил травмы. Медики доставили его в Ливенскую больницу. Всего за прошедшие сутки на территории региона случилось 16 ДТП. В них пострадали 2 человека, еще 2 получили травмы.