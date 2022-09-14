. Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области ликвидаторам ЧАЭС продлят выплаты автоматически. Мера начнет действовать с января 2023 года.

Так, за продлением ежемесячной компенсации участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС больше не нужно будет обращаться с заявлением лично. Сотрудники территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования оформят все документы в проактивном режиме, на основании тех сведений, которые у них уже есть.

По тому же принципу будет осуществляться пересмотр размера денежной выплаты в связи с изменением группы инвалидности и состава семьи, потерявшей кормильца. Нововведения вступят в силу 1 января 2023 года.

- Эти мерысоциальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, направлены на реализацию проекта «Социальное казначейство», цель которого – повышение адресности и эффективности поддержки граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, - уточнили в областном Правительстве.