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Общество14 сентября 2022 14:26

В мэрии Орла рассказали на каком этапе ремонт Красного моста

Рабочие ставят сваи, демонтируют дорожную плиту, переносят коммуникации
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается реконструкция Красного моста. В мэрии рассказали, какие работы сейчас ведутся на объекте.

Рабочие завершают установку свай, ориентировочно, к концу сентября этот процесс завершится. Также сейчас продолжается перенос коммуникаций: высоковольтных проводов, сетей связи и водопровода, газа. По плану, полностью их должны перенести к середине октября.

- Накануне на объекте стартовал еще один ключевой этап — демонтаж основного пролетного строения переправы. Кроме всего прочего в русловой части реки завершилась забивка шпунта. А это значит, что вскоре начнется откачка воды и центральная опора будет полностью открыта для реставрации, -сообщили в мэрии Орла.

Всего на мосту трудятся 122 человека и 24 машины. Срок сдачи объекта - ноябрь 2023 года.