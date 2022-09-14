В мэрии Орла рассказали на каком этапе ремонт Красного моста

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается реконструкция Красного моста. В мэрии рассказали, какие работы сейчас ведутся на объекте.

Рабочие завершают установку свай, ориентировочно, к концу сентября этот процесс завершится. Также сейчас продолжается перенос коммуникаций: высоковольтных проводов, сетей связи и водопровода, газа. По плану, полностью их должны перенести к середине октября.

- Накануне на объекте стартовал еще один ключевой этап — демонтаж основного пролетного строения переправы. Кроме всего прочего в русловой части реки завершилась забивка шпунта. А это значит, что вскоре начнется откачка воды и центральная опора будет полностью открыта для реставрации, -сообщили в мэрии Орла.

Всего на мосту трудятся 122 человека и 24 машины. Срок сдачи объекта - ноябрь 2023 года.