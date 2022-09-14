Фото: пресс-служба городской администрации

В Орловской области расширят возможности для занятия спортом многодетным семьям. Теперь родители смогут бесплатно использовать государственные площадки.

О планах и возможных изменениях рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов на профильном комитете по образованию, спорту, культуре и туризму в областном совете 14 сентября.

Сейчас в регионе государственные спортплощадки используются несколькими категориями орловцев бесплатно, в том числе детьми из многодетных семей. В управлении приняли решение предоставить возможность заниматься бесплатно там еще и многодетным родителям.

Ранее закон разрешал использовать физкультурные госплощадки детям-инвалидам, детям-сиротам, а также орловцам из малообеспеченных многодетных семей.

Вид спорта учреждение будет выбирать самостоятельно, исходя из установленного спортивного в нем профоборудования. По итогу законопроект рекомендовали принять в первом и втором чтении в окончательной редакции.