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Орловцы пожаловались на долгий запуск новых лифтов. С проблемой разбирались на выездном совещании в 909-м квартале.

На данный момент в 21 доме региона запуска после замены ждут 89 лифтов. Из-за длительного ожидания их ввода в эксплуатацию орловцы обратились в городскую администрацию, облсовет и к губернатору. Больше всего жалоб поступило от жителей 909 квартала.

Так, совещание с жильцами провел депутат Михаил Вдовин во дворе дома № 3 по улице Саханской. Сюда также пришли представители регионального Фонда капремонта, управляющей компании, жилинспекции и подрядчик. Жителям района рассказали, почему запуска лифта они ждут так долго.

Выяснилось, что на замену и ввод лифтов в эксплуатацию отведено три месяца, а в домах их монтаж произвели за полтора-два месяца. Кроме того, к запуску лифты нужно полностью подготовить, а затем передать документы в УК и застраховать их.

Ответственные за работы службы попросили ускориться и своевременно проинформировать жильцов о дате запуска. В пресс-службе облсоветатакже отметили, что за оплату пока еще неработающего лифта жильцам сразу произведут перерасчет после его запуска.