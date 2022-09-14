Мошенник под личиной следователя выманил у пенсионерок из Орловской области почти 2 миллиона

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Доверчивые орловчанки отдали телефонным мошенникам более 1,8 миллиона рублей. Жителям региона по-прежнему продолжают звонить лжесотрудники правоохранительных органов, банков и сотовых операторов.

Так, на удочку аферистов попались две пенсионерки из Мценска. В обоих случаях женщинам звонил «следователь». Он сообщал о том, что их родственники совершили ДТП, в которых пострадали люди. Для урегулирования ситуации звонивший предлагал перевести или отдать деньги. На условия аферистов женщины согласились. Одна пенсионерка отдала пришедшему к ней мужчине 200 тысяч рублей, а другая перевела 85 тысяч рублей на указанный номер телефона.

Также псевдо-правоохранители позвонили жительнице областного центра, которые предупредили о подозрительных переводах денег с ее счета.По рекомендации звонивших она отправила на «безопасный» счет 315 тысяч рублей. По такой же схеме телефонные аферисты обманули и жительницу Советского района. У нее они выманили 860 тысяч рублей. А еще одну орловчанку обманул якобы оператор сотовой связи. Звонившим женщина сообщила коды из смс, после чего с ее счета исчез вклад в размере 383 тысяч рублей.

- По данным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части 2, 3 статьи159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данных преступлений, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.