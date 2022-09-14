В Ливнах пешеход угодил под колеса легковушки

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области под колеса автомобиля угодил пегшеход. Вовремя не затормозила и сбила его женщина на "ВАЗе".

ДТП случилось во вторник, 13 сентября, на улице Курской районного центра. За рулем отечественной легковушки "ВАЗ" ехала 36-летняя женщина. Она двигалась в сторону деревни Барково и в районе лома №165 сбила пешехода, мужчину 45 лет.

- В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в центральную районную больницу города Ливны, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах области зафиксировано полицейскими 15 ДТП, в них пострадали 3 человека.