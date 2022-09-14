На орловской дороге "КамАз" с сахарной свеклой попал в ДТП

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области в ДТП попал "КамАз", груженый сахарной свеклой. Машина сошла с проезжей части в месте, где идут дорожные работы, и угодила в бетонный блок.

Подробности рассказали в УГИБДД региона. Все случилось 13 сентября в Корсаковском районе. В вечернее время, было около шести часов, грузовик ехал по дороге «Корсаково-Войново-Жилино», за рулем был 46-летний водитель. Машина заехала на участок, где идет дорожный ремонт, водитель потерял управление.

- Водитель допустил съезд автомобиля с последующим наездом на бетонный блок и опрокидыванием прицепа. В результате ДТП он получил травмы, доставлен в Мценскую ЦРБ, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.