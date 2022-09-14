Мэр Орла обещал навести порядок в трамвайно-троллейбусном предприятии

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мэр Орла Юрий Парахин пообещал навести порядок в трамвайно-троллейбусном предприятии. Глава города ответил орлвцам, которые записали видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на ситуацию с электротранспортом в регионе.

Парахин отметил, что ТТП - муниципальное предприятие, которое получает больше всего финансирования. В прошлом году сумму превысила 237 миллионов рублей, в этом предприятие получило больше 108 миллионов. Суммы мэр назвал беспрецедентными.

- Из раза в раз я не устаю повторять: и мэрия Орла, и Правительство Орловской области оказывали, оказывают и будут оказывать поддержку ТТП. Только наши слова подкрепляются еще и делом, - написал Юрий Парахин у себя в телеграме.

В качестве аргументов он привел закупку автобусов для ТТП: 32 ПАЗа уже поставлены, в этом году это будет еще 28 машин, а в начале 2023 еще 20 больших автобусов. Также разрабатывается проект обновления улиц и трамвайного полотна на участке от депо до Пушкина.

- Разве все это похоже на уничтожение электротранспорта? Мы стараемся сохранить наши трамваи и троллейбусы всеми силами. К сожалению, мы не видим ответственного отношения к своему предприятию, повторюсь, со стороны руководства и некоторых его сотрудников. В этой связи я настойчиво советую взяться за дело и начать работать, а не заниматься киносъемками. Иначе все наши общие усилия и выделенные финансовые средства так и будут утекать сквозь пальцы, - резюмировал Юрий Парахин.

Как ранее сообщала "КП", Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию складывающуюся с электротранспортом в Орловской области. Глава СК России обратил внимание на проблему после того, как неравнодушные орловцы записали и выложили в сеть открытое обращение на тему плачевной ситуации, в которой оказались трамваи и троллейбусы.