Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле отремонтировали еще четыре двора. Обновленные территории успешно прошли приемку

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Орловской области национальный проект «Жилье и городская среда» реализовали практически полностью: уже выполнено 90% ремонтных работ. Так, приемочная комиссия одобрила еще четыре объекта, благоустроенных в рамках этого нацпроекта. В порядок привели два смежных двора дома 20 по улице Пушкина и дома 9 по переулку Новосильскому, а также домов 30 и 32 по улице Бурова.

Во дворах обновили асфальтовое покрытие, заменили лавочки и урны, выложили пешеходные дорожки тротуарной плиткой. Приемка дворовых территорий прошла без нареканий, работу подрядчиков оценили положительно как местные жители, так и проверяющие.