На Октябрьской в Орле водитель на "Ладе" сбила 17-летнюю девушку-пешехода

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня утром, 14 сентября, в Орле случилось ДТП на пешеходном переходе. Водитель на "Ладе" сбила несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу по зебре.

Все произошло в Советском районе около восьми утра. За рулем "Лады Калины" была 27-летняя водитель, она ехала в сторону Пионерской улицы со стороны Красноармейской. В районе дома №47 по Октябрьской проезжую часть по зебре, не оборудованной светофором, переходила 17-летняя девушка. Машина сбила ее.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.