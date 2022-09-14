Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2022 7:02

На Октябрьской в Орле водитель на "Ладе" сбила 17-летнюю девушку-пешехода

Пешеход переходила дорогу по нерегулируемой зебре
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
.

.

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня утром, 14 сентября, в Орле случилось ДТП на пешеходном переходе. Водитель на "Ладе" сбила несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу по зебре.

Все произошло в Советском районе около восьми утра. За рулем "Лады Калины" была 27-летняя водитель, она ехала в сторону Пионерской улицы со стороны Красноармейской. В районе дома №47 по Октябрьской проезжую часть по зебре, не оборудованной светофором, переходила 17-летняя девушка. Машина сбила ее.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.