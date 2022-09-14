Бастрыкин поручил проверить ситуацию с транспортом в Орловской области

Скриншот из видеообращения, адресованного Бастрыкину

Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию складывающуюся с электротранспортом в Орловской области. Глава СК России обратил внимание на проблему после того, как неравнодушные орловцы записали и выложили в сеть открытое обращение на тему плачевной ситуации, в которой оказались трамваи и троллейбусы.

В своем обращении горожане, также, обратили внимание главного следователя России на тот факт, что затягиваются расследования уголовных дел против местных чиновников. В частности, слишком долго длится следствие по делу мэра Орла Юрия Парахина. В видеозаписи инициативная группа орловцев отмечает, что во многом чиновники потворствуют разрушению сети городского электрического транспорта.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Орловской области Юдину Петру предоставить доклад по проблемной ситуации, изложенной заявителями, а также о ходе и результатах расследования упомянутого уголовного дела и принятых по нему процессуальных решениях, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, официальный представитель СУ СК России по Орловской области.

В центральном аппарате СУ ситуацию обещали держать на контроле.