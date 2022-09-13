Орловские футболистки провели два спарринга с «Московским Политехом»

В каждом из матчей орловские девушки забили по два гола. Фото со страницы "ОрелГУ-КПРФ" в VK.

Женский мини-футбольный клуб «ОрелГУ-КПРФ» провел два контрольных матчах в рамках подготовки к сезону-2022/23. Наши девушки на своей площадке дважды встретились с «Московским Политехом». В каждом из матчей хозяйки забили по два гола (по разу соперниц огорчили Наталья Пацекина и Виктория Некрашевич). В первой игре команды разошлись миром (2:2), а во второй победил столичный клуб – 3:2.

Как сообщалось ранее, Анастасия Аверкиева из Орловской области победила на первенстве мира по универсальному бою.

Тем временем, орловец Александр Теванян везет из Анапы бронзу. Всероссийские юношеские игры боевых искусств по 23 видам спорта собрали более 6000 участников.