Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орел поучаствовал в автопробеге в поддержку Российской армии. Колонна автомобилистов прибыла в областную столицу.

Участники масштабного автопробега в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации проедут 2800 километров. 13 сентября автомобилисты прибыли в Орел, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Маршрут проложен через Северо-Западный, Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также через Донецкую и Луганскую народные республики. Участники приехали к стеле «Город воинской славы».

- Автопробег объединяет не только города Воинской славы, не только память о героических событиях и местах. Он объединяет людей и укрепляет связи. А сила нашего народа всегда была в сплоченности, - сказал и.о. первого заместителя мэра города Вадим Ничипоров.

После минуты молчания участники акции возложили цветы к стеле.