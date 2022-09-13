Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле полностью ликвидировали битумную яму на улице Автогрейдерной. Она была обнаружена в августе 2021 года.

Напомним, работы по устранению начала «Экология» 8 сентября. Орловцы прозвали яму «котлованом смерти». Углубление с нефтепродуктами представляло опасность как для людей, так и для животных.

Контракт на ликвидацию отходов обошелся в 905 750 рублей, рассказали в пресс-службе мэрии.

– Накануне подрядной организацией завершены работы по откачке 45 тонн нефтепродуктов, удалению и вывозу загрязненного грунта, планированию территории. Проблема полностью устранена,- сообщила заместитель начальника жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оксана Тарарыченкова.