Фото: пресс-служба администрации города Орла

Жителей 11-го микрорайона Орла подключат к канализации спустя десять лет. Орловцы уже нашли средства на проектно-сметную документацию и экспертизу.

11-й микрорайон Орла ждет подключения к центральной канализации. Мэр Орла проел личный прием граждан, проживающих на улицах Сырцева, Катукова, Воинской, Гапеева, Дениса Давыдова, Любушкина, Лавриненко, Калинникова, Сосновой, Каштановой, Березовой, а также переулки Осевой, Луковый и Солнечный. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Орловцы рассказали Юрию Парахину, что вопрос с подключением стоит на острие уже десять лет. Для того, чтобы дело сдвинулось с точки, орловцы собрали деньги на документацию и экспертизу. Проект согласовали и передали в «Орелводоканал».

Теперь торги стартовали. Мэр дал поручение завершить прокладку труб в 2023-2025 годах в рамках инвестиционной программы.