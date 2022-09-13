Фото со страницы мэра Юрия Парахина Вконтакте Фото: соцсети

В Орле чиновница отбила Знамя Победы у нетрезвого воришки. Глава Заводского района Маргарита Деркач пресекла кражу флага из Комсомольского сквера.

Об инциденте рассказал мэр Юрий Парахин в соцсетях. Случай глава города назвал "эпизодом из нашей работы". Как оказалось, глава района ехала в автомобиле и увидела, как неизвестный мужчины пытается унести Знамя из сквера. Судя по внешнему виду, он был пьян. Женщина не растерялась и вышла из машины, чтобы навести порядок.

- Не побоявшись конфликта, Маргарита Владимировна отстояла Знамя Победы и вернула на законное место. Молодец, спасибо большое! И отдельное – ее водителю, который не дал женщину в обиду! - похвалил свою коллегу мэр.

Зачем орловец пытался унести флаг - не ясно. Вероятно, хотел сдать металлический уголок, на котором он крепится, в лом. Или просто хотел оставить себе такой сувенир.