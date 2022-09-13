В Орловскую область переселились 5 тысяч соотечественников из других стран. Они приехали из Украины, Армении, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Киргизии.

В регионе действует программа добровольного переселения проживающих за рубежом. За время ее действия ей воспользовались свыше 5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа направлена на улучшение демографии на Орловщине и запущена в 2014 году. Участниками становятся квалифицированные специалисты: медики, преподаватели и учителя, аграрии, специалисты в области информационных технологий и другие.

15 человек сейчас бесплатно обучаются в вузах и ссузах. Члены семей соотечественников также могут претендовать на получение образования и единовременную денежную выплату в размере 12 тысяч рублей.