В Корсаковском районе отремонтируют мост за 27 миллионов

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области еще один мост ждет ремонт. На этот раз дорожные работы пройдут в Корсаковском районе: предстоит привести в порядок переправу через реку Филинка.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ремонт пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Вложат в работу около 27 миллионов рублей.

- Протяженность отремонтированного участка составит 50,2 погонных метра. Подрядной организацией по контракту стало ООО «ОрелДорМост», - уточнили в обладминистрации.

Мост расположен на участке дороги Корсаково-Войново-Жилино. Работа, по планам, завершится уже к 15 декабря 2022 года.