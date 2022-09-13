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В Орловской области выявили 362 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 411 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 13 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных диагнозов в регионе достигло отметки 123 350. Из них 362 заболели за последние сутки.

Выздоровело больше человек, чем заболело – 411. Всего с болезнью орловцы справились 118 230 раз.

Медики госпитализировали в больницы 44 человека. Умер 1 пациент. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 1 944 в Орловской области с начала пандемии.