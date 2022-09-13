Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 9:26

Работникам ТТП Орла выплатили свыше 2 миллионов рублей долгов по зарплате

Сотрудники не получили аванс в августе
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Работникам ТТП Орла выплатили свыше 2 миллионов рублей долгов по зарплате. Сотрудники не получили аванс в августе.

Проверку провела прокуратура Заводского района города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что 26 августа 2022 года работники трамвайно-троллейбусного предприятия города Орла должны были получить аванс. Денег не увидели 359 рабочих.

Образовалась общая задолженность – свыше 2,2 миллиона рублей. В отношении заместителя директора возбудили административное дело.

После того, как в деле вмешалась прокуратура, люди получили положенные деньги. Дело замдиректора находится на рассмотрении в госинспекции труда Орловской области.