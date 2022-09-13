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Работникам ТТП Орла выплатили свыше 2 миллионов рублей долгов по зарплате. Сотрудники не получили аванс в августе.

Проверку провела прокуратура Заводского района города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что 26 августа 2022 года работники трамвайно-троллейбусного предприятия города Орла должны были получить аванс. Денег не увидели 359 рабочих.

Образовалась общая задолженность – свыше 2,2 миллиона рублей. В отношении заместителя директора возбудили административное дело.

После того, как в деле вмешалась прокуратура, люди получили положенные деньги. Дело замдиректора находится на рассмотрении в госинспекции труда Орловской области.