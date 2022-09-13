Фото: Сергей Силаев

В деревне Овсянниково Орловского района могут построить школу после прокурорской проверки. Кабинеты старой были всегда забиты.

Районная прокуратура провела проверку, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки в Овсянниковской СОШ обнаружили нарушения. Школа рассчитана на 120 человек, а в ней обучаются 330 школьников в две смены.

И родители, и представители школы обращались к органам местного самоуправления, однако мер принято не было. Прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации района и школы организовать обучение по правилам.

Также в настоящее время рассматривается вопрос о финансировании проектно-сметной документации для строительства новой школы. Дело находится на контроле у прокуратуры.