В Орле дольщики получили ключи от квартир в долгострое на Бурова

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В Орле вручили ключи от квартир в многоэтажке на улице Бурова, 46. Жильцам пришлось ждать этого момента 7 лет.

Застройщика признали банкротом через 4 года от старта строительства, люди, вложившие свои средства в стройку, остались подвешенными в воздухе: дождутся своих квартир или просто так потеряли деньги? В итоге дом удалось достроить, 31 августа 2022 его сдали. А 13 сентября орловцам передали ключи.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Правительство области продолжит работу по проблемным объектам. Поставлена задача – обеспечить высокий уровень контроля за работой застройщиков. Там, где необходимо – будут приняты дополнительные меры по восстановлению прав граждан. До конца года из единого реестра проблемных объектов планируется исключить 11 многоквартирных жилых дома. Продолжаются выплаты гражданам, в этом году выплаты получили 65 человек на сумму почти 133 млн рублей, - рассказал губернатор Андрей Клычков.