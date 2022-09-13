Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Орловские пожарные спасли два дома и постройку от пожара. Рядом загорелась баня.
Происшествие случилось в деревне Звягинки Орловского района. Баня загорелась вечером, около 18.00. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате выгорела 40 квадратных метров кровли. Теплица, находившаяся рядом, тоже пострадала. Пожарными спасли два дома и хозпостройку.
За последние сутки спасатели выезжали по вызову 15 раз. Из них 7 на тушение пожаров.