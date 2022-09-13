Несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла оказались в больнице после ДТП в Орле

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Северном районе Орла 12 сентября мотоцикл столкнулся с легковой иномаркой. Несовершеннолетние водитель и пассажир байка получили ранения, они госпитализированы.

Авария произошла в начала девятого часа вечера. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, столкновение допустил 65-летний водитель легковушки "Рено Логан". Автомобиль ехал по улице Металлургов со стороны Раздольной, он поворачивал налево, к дому №17. А в это время во встречном направлении ехал мотоцикл "Ирбис", которым управлял 16-летний юноша. Автомобиль и байк столкнулись.

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В итоге юный мотоциклист, его пассажир 15 лет, а также женщина-пассажир автомобиля получили травмы. Юноши ближайшее время проведут на больничных койках, 58-летней женщине госпитализация не понадобилась.

- За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получил травмы, - сообщили в областной Госавтоинспекции.