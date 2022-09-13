В ГИБДД озвучили подробности ДТП, случившегося на Тургеневском мосту Орла

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Стали известны подробности ДТП, случившегося на Тургеневском мосту Орла накануне. 12 сентября. В аварию угодили "Хендаи" и "Волга".

Происшествие случилось примерно в 9 утра, из-за столкновение двух легковушек образовался затор. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, на встречную полосу выехал 45-летний водитель иномарки "Хендаи Акцент": машина ехала со стороны 1-й Посадской в сторону Брестской. Водитель не справился с управлением, напротив Михаило-Архангельского собора автомобиль столкнулся с отечественной легковушкой "Волга".

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В аварии пострадали два человека.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Хендаи" получил телесные повреждения, отпущен. Пассажир автомобиля "ГАЗ" получила травмы, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.