Фото: со страницы Татьяны Крымовой "Вконтакте"

Первый вице-губернатор Орловской области Татьяна Крымова ушла в отставку. Она работала в регионе с марта 2019 года.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

– Сегодня прекратила работу Татьяна Владленовна Крымова. Будем двигаться дальше и определять людей, кто будет выполнять эти задачи. Социальный блок – крайне важное направление, - сказал глава региона.

Татьяна Крымова приехала из Москвы. Сначала, в марте 2019, она возглавила Департамент образования Орловской области, а в 2021 году ее повысили до вице-губернатора.