В Орле спасатели сняли с дерева котенка и уничтожили осиное гнездо

Фото: Иван МАКЕЕВ Фото: Архив "КП"

В Орле спасатели сняли с дерева котенка. Питомец забрался высоко и сам слезть не смог.

Спасать котенка сотрудники МЧС приехали на улицу Новосильскую в прошлую субботу вечером. Зверь сидел высоко на дереве на уровне третьего этажа, поэтому снять его смогли только сотрудники поисково-спасательной службы.

Еще в этот же день к спасателям обратились владельцы дачного дома. Под крышей они обнаружили осиное гнездо, но своими силами справиться с возникшей проблемой не смогли. Его убрали сотрудники техногенной группы.

- За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 41 раз, из них 21 выезд на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на горение мусора и сухой растительности, и 20 выездов на различные происшествия и помощь населению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.