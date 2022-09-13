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На орловца, фиктивно прописавшего иностранку, завели уголовное дело. Теперь мужчина получит штраф или отправится на принудительные работы.

О липовой прописке, который оформил один из жителейХотынецкого района, узнал участковый при проведении профилактических мероприятий. Ранее в многофункциональном центре мужчина незаконно поставил на миграционный учет 56-летнюю иностранку. Конечно же, он заранее знал, что женщина у него жить не будет, а комнату предоставлять ей вовсе не собирался.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что за фиктивную постановку на учет в отношении 37-летнего орловца возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ.

За данное правонарушение мужчине могут назначить крупный штраф или принудительные работы сроком до трех лет. Также санкции этой статьи предусматривают лишение свободы.