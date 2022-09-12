На перекрестке Болховского шоссе и Раздольной улицы Орла иномарка сбила девочку

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле на перекресте Болховского шоссе и Раздольной улицы иномарка сбила девочку-пешехода. Под колесами она оказалась, когда переходила проезжую часть по переходу.

ДТП случилось накануне вечером, 11 сентября, около 19 часов. Кроссовер "Ниссан Кашкай", за рулем которого был 65-летний мужчина, ехал по Болховскому шоссе. На пересечении с Раздольной, когда водитель стал поворачивать налево, машина зацепила переходившую дорогу 15-летнюю девочку.

- Водитель допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация пострадавшей не потребовалась.