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Общество12 сентября 2022 14:43

До конца года в школы Орловской области поступит еще 55 автобусов

Сейчас ездить на учебу в регионе приходится шести тысячам учеников
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА

Школам Орловской области до конца 2022 года передадут еще 55 автобусов. В этом году добираться до мест обучения на автобусах приходится больше чем 6 тысячам учеников.

Сейчас в регионе действует 301 маршрут по которым курсирует 217 машин. Такую информацию озвучил Алексей Карлов, начальник департамента образования региона, на совещании в обладминистрации.

Помимо школьного транспорта глава профильного департамента затронул и другие тема, касающие образовательного процесса в области. Так, по словам Карлова, все школьники обеспечены бесплатными учебниками. Шла речь на совещании и о ситуации с ковидом.

- В учреждениях образования работа продолжается с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику гриппа и ОРВИ, а также COVID-19: организованы ежедневные «утренние фильтры», соблюдается дезинфекционный режим, используются средства индивидуальной защиты работниками пищеблоков, - рассказал Алексей Карлов.