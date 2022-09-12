Легковушка и кроссовер столкнулись на перекрестке в Мценске

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Мценске на перекрестке столкнулись две иномарки. В ДТП угодили легковушка "Фольксваген" и кроссовер "Хендаи".

Авария случилась утром в минувшую субботу, 10 сентября, примерно в половине десятого. Автомобили не разъехались на неравнозначном перекрестке улиц Мира и Карла Маркса. Столкновение, по информации областной Госавтоинспекции, допустил 57-летний водитель "Фольксвагена Поло", который ехал по улице Мира в сторону улицы Гагарина. За рулем другого автомобиля, "Хендаи", был 45-летний водитель, который ехал со стороны улицы Ленина.

В аварии водители не пострадали, а вот женщина-пассажир легковушки травмирована. После врачебного осмотра ее отпустили на домашнее лечение.

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