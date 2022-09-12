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В Орловской области высадили более миллиона деревьев. Саженцы заняли площадь в 200 гектаров.

О реализации нацпроекта «Сохранение лесов» в орловском регионе рассказал руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев на аппаратном совещании в областной администрации.

Так, на Орловщине максимально превысили достижение целевых показателей по данному национальному проекту. Установленные планы по лесовосстановлениюбыли перевыполнены в 20 раз: всего достигнуто 2050% при плане 100%.

- Всего за период реализации нацпроекта «Сохранение лесов» в регионе высажено более миллиона саженцев деревьев на площади порядка 200 гектаров, - отметили в пресс-службе Правительства Орловской области.