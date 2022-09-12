Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле отметили день рождения Дзержинского. К памятнику революционеру принесли цветы.

В честь знаменитого государственного и общественного деятеля Феликса Дзержинского названы населенные пункты, площади, улицы, а также возведены многочисленные монументы по всей России. В Орле тоже есть памятник знаменитому советскому политическому деятелю на улице Салтыкова-Щедрина. Соорудил «Железного Феликса» скульптор Михаил Смирнов в 1987 году. Накануне 145-летия со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского к постаменту пришли орловцы с цветами.

Память Дзержинского почтили сотрудники и ветераны пограничных войск. Присутствующие возложили к мемориалу гвоздики, а также вспомнили его историю и вклад в развитие страны.

- Именно он определил основные направления деятельности, в соответствии с которыми по сей день обеспечивается безопасность России, - отметили в пресс-службе администрации Орла.