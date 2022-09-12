Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области убрали свалку зерноотходов после проверки Россельхознадзора. Она растянулась более чем на 600 квадратных метрах земли.

О складировании зерноотходов на участке сельскохозяйственного назначения сообщил в Россельхознадзор глава Должанского района. Свалка образовалась в Вышне Ольшанском сельском поселении и заняла 623 квадратных метра земли. На место с проверкой выехали специалисты.

После обследования свалки зерноотходов владельцу данного участка выписали предостережение о недопустимости нарушений установленных требований. На данный момент сельхозпредприятие свалку ликвидировало.

В пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщили, что всего с начала этого года в регионе выявили 11 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения, семь из которых устранены хозяйствующими субъектами.