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Общество12 сентября 2022 12:43

В Орловской области убрали свалку зерноотходов

Она растянулась более чем на 600 квадратных метрах земли
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области убрали свалку зерноотходов после проверки Россельхознадзора. Она растянулась более чем на 600 квадратных метрах земли.

О складировании зерноотходов на участке сельскохозяйственного назначения сообщил в Россельхознадзор глава Должанского района. Свалка образовалась в Вышне Ольшанском сельском поселении и заняла 623 квадратных метра земли. На место с проверкой выехали специалисты.

После обследования свалки зерноотходов владельцу данного участка выписали предостережение о недопустимости нарушений установленных требований. На данный момент сельхозпредприятие свалку ликвидировало.

В пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщили, что всего с начала этого года в регионе выявили 11 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения, семь из которых устранены хозяйствующими субъектами.