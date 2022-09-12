Спортсменка из Орловской области победила на первенстве мира по универсальному бою

Фото: orel-region.ru

Спортсменка из Ливен Орловской области победила на первенстве мира по универсальному бою. Анастасия Аверкиева второй год подряд выигрывает в этих соревнованиях.

Около 400 спортсменов из разных уголков России, Сербии, Узбекистана, Сирии, Таджикистана и других стран встретились на соревнованиях в Сочи. Анастасия выступила на первенстве мира по универсальному бою и универсальному бою «Лайт» среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В своей весовой категории, до 62 килограмм, девушка стала лучшей.

Как отмечают в пресс-службе обладминистрации, Анастасия Аверкиева в 2021 году тоже завоевала первое место в своей категории в аналогичных состязаниях.