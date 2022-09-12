На 12 сентября в Орловской области 364 человека заболели коронавирусом

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Федеральный оперативный штаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. В Орловской области за сутки, на 12 сентября 2022, количество новых заболевших ковидом превышает 350.

Согласно данным оперштаба, еще 364 орловца заразились коронавирусной инфекцией. Всего насчитывается 122 988 случаев covid-19. В больницы за минувший день положили 7 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 235 человек. За все время пандемии закрыто 117 819 больничных листов.

Новых смертельных случаев коронавируса за день не зафиксировано. За время наблюдения от ковида и его последствий умерло 1943 жителя Орловской области с лабораторно диагностированным коронавирусом.