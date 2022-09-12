В Орле водитель "Хендаи" спровоцировал ДТП на Тургеневском мосту

Из-за ДТП образовалась пробка Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сегодня утром, 12 сентября, на Тургеневском мосту произошло ДТП. Водитель автомобиля "Хендаи" не справился с управлением.

Два автомобиля столкнулись, перекрыв движение, на мосту, а Советском и Заводском районах образовалась пробка. В полиции "Комсомолке" рассказали об обстоятельствах происшествия.

- Предварительно установлено, что сегодня в 09:05 водитель автомобиля "Хендай", двигаясь по Тургеневскому мосту со стороны улицы 1-ой Посадской в направлении улицы Брестской, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "ГАЗ", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель иномарки получил травмы, скорая увезла его в больницу. Полную картину случившегося предстоит установит сотрудникам Госавтоинспекции.