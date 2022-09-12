. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области расселили более 500 семей из аварийного жилья. На эти цели направили свыше 900 миллионов рублей.

На сегодняшний день 550 орловских семей, проживающих в аварийных домах, обеспечили безопасным и комфортным жильем. В этом году на расселение выделили 922 миллиона рублей, что в три раза превысило показатель прошлого года. Кроме того, на реализацию этих целей регион получил 375 миллионов дополнительно. Средства поступили из Фонда ЖКХ.

Сейчас заключены контракты на покупку 144 квартир из предусмотренных на этот год 170. Жителям региона продолжают выплачивать деньги за изымаемые жилые помещения в аварийных домах.

- Реализация программы переселения из аварийного жилья продолжается опережающими темпами. Установленный по федеральному проекту целевой показатель исполнен на 96%, - уточнили в пресс-службе Правительства области.