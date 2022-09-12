Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 7:07

Трое пострадали в столкновении мотоцикла и кроссовера в пригороде Орла

Не разъехались байк "Хонда" и автомобиль "Ниссан"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадали три человека

В ДТП пострадали три человека

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Три человека пострадали в столкновении мотоцикла и кроссовера в пригорода Орла. ДТП с участием байка "Хонда" и автомобиля "Ниссан" случилось в минувшую субботу, 10 сентября, в пгт Знаменка.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, столкновение допустил 54-летний мотоциклист: дорогу не удалось поделить с "Ниссаном", который ехал по Зеленой улице Знаменки в сторону Школьной. В итоге и сам байкер, и его пассажирка 58 лет получили травмы и госпитализированы.

Также травмирован и 56-летний водитель, сидевший за рулем кроссовера. Ему госпитализиция не понадобилась.

Всего за выходные на дорогах области зарегистрировано 24 ДТП, в трех авариях пострадали люди.