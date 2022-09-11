В Орле всю рабочую неделю с 12 по 16 сентября будет идти дождь

В Орле на неделю зарядят дожди Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле солнечная погода на ближайшую рабочую неделю уступит место дождливой и ветреной. Публикуем подробный прогноз погоды на 12-16 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 12 сентября на термометрах от +6 до +15 градусов. Небо затянуто облаками, в ночное время дождь, днем без осадков. Ветер с востока 6 м/с, атмосферное давление 742-743 мм рт.ст.

Во вторник 13 сентября от +8 до +15. Снова пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер сохранит направление и скорость, давление на уровне 740 мм рт. ст.

В среду 14 сентября вновь от +8 до +15, и в ночное, и в дневное время дождь. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 2-3 м/с, давление опустится до 738 мм рт.ст.

В четверг 15 сентября потеплеет: ночью +8, днем до +18 градусов. Все также будет идти дождь, ветер сменится южным, скорость 4 м/с. Давление 738 мм рт.ст.

В пятницу 16 сентября еще теплее. В темное время суток на термометрах +10, днем +18 градусов. Пасмурно, дождь, ветер с юга 3-4 м/с, давление на уровне 734 мм рт.ст.