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В Орле прошло заседание детского общественного совета. В него вошли активные юные орловцы из разных образовательных учреждений региона.

На заседании детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области присутствующие ребята определяли основные направления своей работы на текущий год. Так, присутствующие обсудили проект по усовершенствованию системы самоуправления в образовательных организациях сельских районов и проект, нацеленный на помощь подростков в решении спорных и конфликтных ситуаций среди сверстников.

Важность деятельности ребят и ее большую роль в вопросах защиты прав и интересов детей отметил Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. Также на мероприятии обсудили новшества, введенные в школах в этом году, а участники форума детских общественных советов поделились своими впечатлениями.