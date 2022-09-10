Отопление в Орле включат с 12 сентября 2022

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле с 12 сентября 2022 включат отопление. Пока что тепло начнет поступать только в учреждения социальной сферы.

Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков во время очередного прямого эфира, который он провел Вконтакте. Глава области отметил, что в первую очередь отопление подадут в объекты соцсферы: школы, детские сады, больницы. А через неделю включат отопление и в жилых домах: батареи в квартирах орловцев начнут нагреваться с 19 сентября.

По словам губернатора, дожидаться норматива для того, чтоб подавать тепло, в этот раз не целесообразно, ведь по ночам стало совсем холодно.