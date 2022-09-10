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18-летний орловец увел чужой велосипед из подъезда и попал под статью. Двухколесный транспорт оценили в десять тысяч рублей.

В отдел полиции обратился житель Дмитровского района после того, как пропал его велосипед, который стоил десять тысяч рублей. Его он оставил на ночь в подъезде, а утром на том самом месте не обнаружил. Поиском похитителя занялись оперативники.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 18-летний житель района, ранее уже попадавший в поле зрения полицейских, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За кражу на молодого человека завели уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас полицейские ищут похищенное имущество, а велосипедный воришка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.