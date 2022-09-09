В ночь на 10 сентября в Орле ожидается 0 градусов

В Орле похолодает до 0, а после пойдут дожди Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле температура опустится до 0 градусов. Публикуем подробный прогноз на выходные 10-11 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 10 сентября столбики термометров "уйдут в ноль". В светлое время суток воздух прогреется до +17 градусов. Ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт.ст., осадков не предвидится.

В воскресенье солнечная погода покинет город. 11 сентября небо затянет тучами, пойдет дождь: ночью небольшой, днем сильный. На термометрах в этот день столбики будут варьироваться в пределах +6..+14 градусов. Атмосферное давление понизится до 747 мм рт.ст., ожидается сильный ветер с востока.

По предварительным прогнозам, будущая рабочая неделя отметится температурами в +7..+15 градусов, погода будет дождливой и ветреной, атмосферное давление низким.