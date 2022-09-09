Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловскому ветерану Виктору Баранову исполнилось 95 лет. В военные годы он служил механиком в авиационных войсках.

В ряды Советской армии Виктор Сергеевич Баранов был призван в 1944 году. В звании сержанта он воевал на первом Украинском и втором Белорусском фронтах. Служил он механиком 23-го автополка авиационных войск. В военные годы он проехал почти всю Европу, под обстрелом был ранен. Службу Виктор Сергеевич закончил в 1951 году.

Ветеран награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными медалями, - отметили в администрации Орла.

С 95-м днем рождения орловца поздравил начальник теруправления по Советскому району МерабДохнадзе. В адрес ветерана Великой Отечественной войны поступили самые добрые и искренние пожелания. Виктора Сергеевича поблагодарили за героизм, смелость, мужество и стойкость.