К зимнему сезону в Орле готовят 91 коммунальную машину

Орловщина готовится к сезону холодов Фото: Ольга СУПОНЕВА

К зимнему сезону в Орле готовят 91 единицу уборочной техники. Также закупят минеральный концентрат и песок.

Технику для уборки улиц в Орле зимой в порядок приводит Спецавтобаза. Там планируют задействовать самосвалы, плугощетки, комбинированные дорожные машины, погрузчики для содержания тротуаров, грейдеры. В общей сложности дороги областного центра будет чистить 91 единица техники.

Кроме того, с прошлого года в запасе осталось более четырех тысяч тонн пескосоляной смеси и более двух тысяч кубометров песка. Сейчас ожидается поставка пяти с половиной тысяч тонн минерального концентрата. Также планируется закупить еще песок.

-Навремя сильных снегопадов МУП «Спецавтобаза» будет привлекать помощь. Уже составлен перечень потенциальных субподрядчиков. Заключать договора с ними планируется ближе к зиме, - рассказали в пресс-службе городской администрации.