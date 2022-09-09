В Орле идет ремонт будущего приюта для животных

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле ремонтируют здание, в котором в дальнейшем разместится приют для бездомных животных. Привести его в порядок обойдется в 37 миллионов рублей.

О том, как продвигается ремонт здания на Навосильском шоссе, рассказала пресс-служба областного правительства. Подрядчик приступил к работе в апреле, ему выплатили аванс в сумме больше 11 миллионов рублей. На 9 сентября заделаны трещины, отремонтированы стены, выполнена кровля и потолок.

Впереди еще отделка фасада, обустройство внутренних помещений, монтаж системы вентиляции, а также прокладка коммуникаций.

Приют для бродячих животных будет рассчитан на передержку 150 бродячих собак. Животные, отловленные на улицах, содержаться тут будут временно: после вакцинации и стерилизации их вновь выпустят на волю. Навсегда в приюте останутся только агрессивные псы.