В Ливенском районе появился фельдшерско-акушерский пункт за пять миллионов

Фото: Олег УКЛАДОВ Фото: Архив "КП"

В Ливенском районе появился модульный фельдшерско-акушерский пункт за пять миллионов рублей. Он обслуживает 230 пациентов.

Средства на возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Круглое Ливенского района выделили из федерального бюджета.ФАП площадью 150 квадратных метров построили за пять миллионов рублей.

Там есть кабинет приема пациентов, процедурная, комната ожидания, санузел и помещение для хранения лекарств. Пункт снабжен аппаратом ЭКГ, глюкометрами, прибором для измерения внутриглазного давления, детским столиком с подогревом. В помещениях стоит мебель, холодильники. Также в медпункте имеются расходные материалы для исследований и наборы для оказания экстренной помощи.

- Благоустроена и прилегающая территория: периметр обнесен забором, заасфальтированы дорожки, разбиты клумбы, посеяна газонная трава. В соответствии с требованиями обеспечена доступность медицинского пункта для людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали о ФАПев областном Правительстве.